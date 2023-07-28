Все поселения Сургутского района оборудовали теплыми остановками

Фото: администрация Сургутского района

Все поселения Сургутского района оснастили теплыми остановками. Об этом сообщили в администрации района.

Недавно автобусные остановки установили в Локосово, Угуте, Сайгатиной, Тундрино. Всего же с 2021 года в Сургутском районе установили 14 современных павильонов. Стоимость каждого из них чуть меньше 2,1 миллионов рублей. Деньги оборудование павильонов выделялись из районного бюджета – суммарно это порядка 28,8 миллионов рублей.

Остановки оснащены подвесными инфракрасными обогревателями и скамьями с подогревом. Снаружи есть пандусы, информационные табло и камеры видеонаблюдения.