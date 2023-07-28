Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске пройдет фестиваль «Авто-Мото-ЮграМолл». Он пройдет 29 июля на парковке ТРЦ «ЮграМолл».

В рамках фестиваля планируется: автовыставка в пяти классах («тюнинг», «стайлинг», «ретро», «клубная экспозиция»); выставка мотоциклистов; различные соревнования; заезды «дрифт-такси»; соревнования по звуку «Битва за Север»; экспозиция автопилотов Югры (картингисты, кросс, трофи) и другие.

Организаторы мероприятии сообщили, что в рамках фестиваля будут присутствовать лучшие автопилоты Югры. Событие пройдет на парковке перед торговым центром с 11 до 17 часов. Торжественное открытие состоится в 13 часов.

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