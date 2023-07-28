В Сургуте осудили мошенницу, которая украла у жителей города больше 13 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте вынесен приговор мошеннице, похитившей у людей больше 13 миллионов рублей. Об этом сообщает окружная прокуратура.

С мая 2015 года по июль 2020 года подсудимая, являясь генеральным директором ООО «Югра-Эксперт» в Сургуте предлагала горожанам юридические услуги. После получения денег от граждан злоумышленница не исполняла, то что им обещала. В итоге от ее преступлений пострадали 34 человека.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил заявленные потерпевшими иски на суммы похищенных денег.