Стали известны подробности смертельного ДТП в Советском районе

Фото: Госавтоинспекция Югры

Мы уже писали ранее, что 27 июля на 6 км автодороги «Юг» в Советском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель "Chevrolet" и погиб его пассажир. Сегодня в ГИБДД озвучили подробности аварии.

Оказалось, что за рулем "Chevrolet" находился 24-летний мужчина. Он ехал слишком с высокой скоростью и не справился с управлением. Автомобиль занесло с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП виновник аварии получил травмы, а 37-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 - получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД задержано 9 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 109 водителей и 57 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей с просьбой соблюдать нормы дорожной безопасности. Помните, что, нарушая элементарные нормы поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.