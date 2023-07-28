В Югре потеплеет до +27 градусов, возможен кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 28 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, а ночью туман. Ветер западный 2-7 м/с, с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 °С. Температура воздуха днем +22, +27 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью без осадков а днем кратковременный дождь Ветер западный 2-7 м/с, с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14, +16 °С, а днем температура воздуха достигнет +23, +25 °С.