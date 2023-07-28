Пожары в Югре: последние новости на 28 июля 2023 года

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

В Югре потушили практически все природные пожары. По последним данным в регионе горело всего 6 гектаров леса. Ландшафтных пожаров не зарегистрировано. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, пожарная обстановка на территории Югры стабилизировалась. В Белоярского районе снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, который был введен из-за лесных пожаров.

За прошедшие сутки в Югре ликвидировано семь возгораний, обнаружено пять. В работе по тушению пожаров принимают участие 23 человека. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Кроме того, в Югре по-прежнему работает авиация: два самолета — на мониторинге, три вертолета на тушении.

Напомним, в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.