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НовостиОбщество27 июля 2023 11:11

В Нефтеюганском районе простились с гранатометчиком Антоном Могутовым

Сослуживцы запомнили его как смелого, стойкого и мужественного
Виктория Терина
Администрация Нефтеюганского района

Администрация Нефтеюганского района

В Пойковском сегодня простились с Антоном Могутовым, погибшим при исполнении воинского долга. С 2018 по 2019 год Антон проходил службу в Вооруженных силах России по призыву. В октябре 2022 отправился в зону специальной военной операции. Он служил гранатометчиком мотострелкового батальона. Сослуживцы запомнили его как смелого, стойкого и мужественного.

Антон защищал Родину и останется Героем. Весь поселок Пойковский и Нефтеюганский район скорбят по поводу смерти своего земляка, сообщили в администрации Нефтеюганского района.

У парня остались отец, мать и сестра. Администрация оказывает родным всю необходимую помощь.