В Нефтеюганском районе простились с гранатометчиком Антоном Могутовым

Администрация Нефтеюганского района

В Пойковском сегодня простились с Антоном Могутовым, погибшим при исполнении воинского долга. С 2018 по 2019 год Антон проходил службу в Вооруженных силах России по призыву. В октябре 2022 отправился в зону специальной военной операции. Он служил гранатометчиком мотострелкового батальона. Сослуживцы запомнили его как смелого, стойкого и мужественного.

Антон защищал Родину и останется Героем. Весь поселок Пойковский и Нефтеюганский район скорбят по поводу смерти своего земляка, сообщили в администрации Нефтеюганского района.

У парня остались отец, мать и сестра. Администрация оказывает родным всю необходимую помощь.