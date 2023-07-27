Житель Березовского района наказан за очередное нетрезвое вождение Фото: Юлия Кучеренко

Житель Березовского района осужден за очередное нетрезвое вождение. Против 23-летнего жителя поселка Игрима представлены исчерпывающие доказательства.

Как рассказали в окружной прокуратуре, в период неснятой и непогашенной судимости за вождение в нетрезвом состоянии и лишенным прав мужчина вновь сел за руль пьяным, решив прокатиться по улицам города. Долго кататься не пришлось, так как его остановили сотрудники ДПС. У мужчины в выдыхаемом воздухе превышена концентрация этилового спирта.

- Суд с учетом имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года - сообщили в прокуратуре.