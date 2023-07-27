В ХМАО водитель на «Chevrolet» устроил аварию, в которой погибла женщина

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

Сегодня утром на 6 км автодороги «ЮГ» Советского района, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки «Chevrolet», не учел безопасную скорость движения, погодные условия и допустил занос транспортного средства, а затем съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре.

В полиции уточнили, что в результате аварии виновник происшествия получил травмы, а 37-летняя пассажирка погибла на месте до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре пьяный водитель «Toyota» улетел в кювет и скрылся с места ДТП. Позже виновника ДТП нашли и оказалось, что он получил травмы.