Югорчанина осудят за убийство и разбойные нападения на микрофинансовые организации Фото: Татьяна Коркина

Жителя Нефтеюганска будут судить за убийство и разбойные нападения на микрофинансовые организации. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре. 43-летний житель Нефтеюганска 29 апреля 2018 года поссорился со своим пьяным знакомым. В момент конфликта он до смерти избил его, а желая скрыть преступление вывез из квартиры тело и скрылся от полиции.

С сентября по ноябрь 2018 года обвиняемый совершил в Сургуте 5 разбойных нападений на банковские отделения и офисы микрофинансовых организаций. Несмотря на то, что по горячим следам задержать его не удалось, в результате скоординированной работы органов следствия и полиции в 2022 году личность обвиняемого была установлена и мужчина был задержан.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.