Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против пристававшего к юным девушкам врача Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после приставания врача к школьницам. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Врач частной клиники «Наджа» из Сургута ХМАО – Югры, являющимся выходцем из Таджикистана. Во время консультаций настойчиво предлагал 16-летним девочкам познакомиться и провести время вместе, а также прикасался к ним интимными местами. Общественность опасается, что девушки могли подвергнуться угрозам, а виновный может избежать уголовного наказания.

Произошедшим заинтересовались следователи ХМАО, обещали разобраться в ситуации и начали процессуальную проверку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.