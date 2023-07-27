В Сургутском районе задержали 19-летнего парня, который угнал чужой автомобиль Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе 19-летний парень задержан за угон автомобиля. В полицию об угоне автомобиля «LADA 212140» заявила 42-летняя женщина. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний друг сына владелицы авто.

Оказалось, что сын женщины выпивал с друзьями на даче, а после того, как все ушли спать, злоумышленник решил покататься на машине. Проехав до выезда с территории дачного кооператива, парень наехал на дерево, а после вернул авто на место парковки.

Возбуждено уголовное по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.