В Югре горит 6 гектаров леса в Советском лесничестве

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

В 27 июля проводятся работы по тушению 3 лесных пожаров на площади 6 га в Советском лесничестве, из них локализован 1 пожар на площади 0,5 га.

В тушении пожаров задействованы 23 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 159 ландшафтных пожаров на площади 26 279,83 га, 485 лесных пожаров на площади 49 611,2 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

Сообщить о фактах возгорания на природе можно по телефонам: специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или службы экстренного реагирования 112.