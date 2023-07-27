В Пыть-Яхе пьяный пенсионер наехал на детскую площадку, стоящую возле магазина

Фото: скриншот из видео/полиция Югры

В Пыть-Яхе полицейские задержали 70-летнего водителя, который наехал на детскую коляску. Случилось это в третьем микрорайоне города. Мужчина был за рулем «Тойоты» и ехал в сторону продуктового магазина «Мандарин»». Он наехал на детскую коляску, стоящую возле крыльца магазина, и после чего со стеной здания. В этот момент хозяйка детской коляски с детьми находилась в данном магазине. Детская коляска сломалась, но никто при этом не пострадал.

На место происшествия выехали сотрудники ДПС и Росгвардии. Нарушителя задержали уже во дворе 5-го микрорайона города. Полицейские несколько раз требовали водителя остановить автомобиль при помощи световых устройств и громкоговорителя, но он не реагировал и решил скрыться от правоохранителей.

Во время задержания госавтоинспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования мужчина отказался. Теперь пенсионера ждет суд, который определит степень его вины.