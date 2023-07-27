В Югре пьяный водитель «Toyota» улетел в кювет и скрылся с места ДТП

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Эта авария произошла на 157 километре дороги «Югра» в Октябрьском районе. Когда 44-летний водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, а затем его авто перевернулось. Водитель нарушил правила дорожного движения и покинул место происшествия. А позже стало известно, что у водителя иномарки имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала наличие 1,485 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате ДТП водитель получил травмы.

Кроме того, полицейские задержали 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 104 водителя и 61 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Пьяный водитель за рулем теряет способность контролировать дорогу и правильно оценивать окружающую обстановку, что может привести к ДТП.