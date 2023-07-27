Фото: Официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске завершается строительство Учительского бульвара. Он находится в Восточном планировочном районе (18 микрорайон).

В проект входят следующие работы: оборудование тротуара, стоянки для автомобилей, озеленение территории, освещение и видеонаблюдение, установка малых архитектурных форм (МАФов). Специалисты уже начали благоустройство прилегающей – делают экопарковки. По словам главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, создание новых общественных пространств в городе – приоритет. И в этом вопросе власти доверяют мнению и желаниям горожан.

В целом по Югре также проводят ремонт дворов и дорог, строят школы и дома, благоустраивают парки, скверы. Большая работа направлена на единую цель – повышение качества жизни югорчан.