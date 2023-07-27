В Югре 27 июля возможен кратковременный дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 27 июля, в Югре синоптики обещают переменную облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, грозу, а ночью туман. Ветер будет западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12, +17 °С, а днем поднимется до +22, +27 °С.

В. Ханты-Мансийске также переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17 °С, днем потеплеет до +24, +26 °С.