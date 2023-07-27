Пожары в Югре: последние новости на 27 июля 2023 года

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

В Югре за прошедшие сутки существенно снизилось количество и площадь лесных пожаров. Можно сказать, что почти все природные возгорания удалось локализовать и потушить. Так, по последним данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в регионе зафиксировано лишь 2 лесных пожара на площади 157,20 гектаров, из них локализован 1 пожар на площади 155 гектаров. В департаменте также подчеркнули, что в Белоярском районе удалось потушить все лесные пожары. Только неделю назад в этом районе горело больше двух тысяч гектаров леса. Пожарные проделали огромную работу для ликвидации природных очагов возгорания.

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов отметил, что один ландшафтный пожар зарегистрирован в Березовском районе, вблизи населенного пункта Устрём на площади 15 гектаров. Причина этого возгорания - человеческий фактор. В работе по тушению возгораний принимают участие 19 человек, еще 137 человек находятся на ликвидированных возгораниях. Егор Збродов успокаивает югорчан говоря, что угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки лесные службы и привлеченные лица потушили 91 лесной пожар в 19 регионах России. По последним данным проводилась работа по тушению 199 лесных пожаров в 16 регионах страны.

В Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.