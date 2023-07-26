Жительница Когалыма лишилась почти 200 тысяч рублей, доверившись телефонному аферисту Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Когалыма, желая обезопасить свои накопления, лишилась почти 200 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе окружной полиции, 55-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые позвонили и сказали ей, что срок действия ее сим-карты заканчивается, и для сохранности номера необходимо продлить договор. Для подтверждения действий мошенник попросил назвать код из сообщения.

В итоге аферист получил доступ к ее банковским данным и вдобавок убедил открыть виртуальную карту в одном из банков, а затем перевести всю сумму со счета для сохранности. Преступники обещали северянке, что через три дня все деньги вернутся, но этого не произошло. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.