Фото: Белоярский филиал Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры

В Белоярском районе потушили все лесные пожары. Неделю назад в Белоярском лесничестве горело больше 2 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

- Работы по тушению вели сильные отважные лесные пожарные Югры. Им помогали профессиональные группировки из Карелии и Коми, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. Дополнительно для тушения привлекались аварийно-спасательные формирования региона, сотрудники ГУ МЧС России по Югре и Центроспас–Югории, а также арендаторы и добровольцы - рассказали в департаменте.

Для стабилизации ситуации с лесными пожарами пожарные проделали большую и сложную работу - проложили вручную несколько десятков километров минерализованных полос, а также обработали больше сотни километров кромки пожаров.

Фото: Белоярский филиал Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры

Напомним, по последним данным в Югре 26 июля горит всего 157 гектаров леса. Один пожар действует в Няксимвольском лесничестве, а второй в Сургутском районе.