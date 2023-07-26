В Радужном задержанный на месте ДТП пьяный водитель пытался дать взятку полицейским Фото: Татьяна Коркина

В Радужном задержанный на месте ДТП водитель пытался дать взятку полицейским.

В полиции рассказали, что 33-летний водитель попал в ДТП, перевернувшись на своем «Chery Tiggo». Владелец он же водитель авто оказался пьян. Водителя пригласили в патрульный автомобиль, где он подышал в трубочку. Результаты исследования показали 1,37 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Водитель решил избежать наказание и попытался договориться с полицией, желая исправить результаты прибора за денежное вознаграждение. Несмотря на предупреждения стражей правопорядка мужчина вложил 50 тысяч рублей между планшетом и составленными на него административными протоколами. Все происходящее в служебном автомобиле фиксировалось видеорегистратором. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть полиции и на место сразу приехала следственно-оперативная группа.

Кроме штрафов мужчина своими действиями добавил себе уголовное дело за покушение на дачу взятки.