На мосту через Обь в районе Сургута ночью будет ограничено движение

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

В вечернее и ночное время будет организовано реверсивное движение транспорта по мосту в районе Сургута. Об этом сообщили в Управление автомобильных дорог Югры.

- В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 июля с 20.00 до 6.00 часов на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута будет организовано реверсивное движение транспорта - говорится в сообщении.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать скоростной режим, а также требования дорожных знаков.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый мост в Югре через реку Обь станет частью перспективных федеральных транспортных коридоров. Это один из стратегически важных инфраструктурных объектов во всей.