В Ханты-Мансийске водителя изолятора временного содержания могут осудить за взятку Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске водителя изолятора временного содержания могут осудить за взятку и превышение должностных полномочий. Следственный комитет Югры уже возбудил уголовное дело.

Мужчину подозревают в получении взятки в размере 53 тысяч рублей. За эти деньги он передал осужденному, который содержался в изоляторе временного содержания, сотовый телефон. Деньги ему переводились частями через банковский перевод от сестры осужденного.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действия, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Преступление выявлено оперативными сотрудниками собственной безопасности УМВД России по ХМАО – Югре - говорится в сообщении ведомства.