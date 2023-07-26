В Югре с начала сезона утонили 18 человек

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре с начала сезона произошло 23 происшествия на воде, при которых погибло 18 человек. Такую статистику приводит ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Только за минувшие выходные - с пятницы по воскресенье -зарегистрировано 9 случаев, когда отдых закончился либо едва не закончился бедой. Лишь троих человек удалось достать из водоемов живыми.

Многие трагедии происходят на водоемах, не предназначенных для купания. Причем, специалисты отмечают, что самое рискованное время суток для купания - вечернее. Большинство погибших утонуло после 21:00.

- Если речь идет о гибели детей, то одной из очевидных причин является отсутствие должного контроля со стороны взрослых и их излишняя самоуверенность в том, что ничего не произойдёт. Особенно это касается самых маленьких. Почему-то некоторые родители считают, что в местах для купания на мелководье безопасно, но это не так. Говорить о безопасности на неглубоких участках водоема слишком самоуверенно - отметили в ведомстве.

А если говорить о взрослых, то основной проблемой трагедий на озерах и реках остается алкоголь. Часто отдых на природе у людей сопровождается крепкими напитками, а они сильно влияют на координацию и восприятие происходящего вокруг. Часто отдых на берегу в нетрезвом виде приводит к трагедии как для самих взрослых, так и для детей, которые в это время предоставлены сами себе,

В МЧС добавили, что официально купание разрешено только на специально оборудованных пляжах, где отдыхающие могут быть уверены в чистоте воды и комфортных условиях. Такие места оборудованы инвентарем, дно проверено водолазами. Если в населенном пункте нет подходящего водоема спасатели советуют вовсе отказаться от купания.