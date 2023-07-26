В Сургуте началось строительство нового сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина

Фото: администрация Сургута

В Сургуте появится сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Это один из четырех проектов, за которые жители проголосовали в прошлом году. На месте будущего сквера сейчас прокладывается освещение и сети для видеонаблюдения. В этом году планируют уложить тротуарную плитку и выполнить часть озеленения. А уже в следующем году установят малые архитектурные формы, амфитеатр и туалеты.

- Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина входит в ансамбль Парка старожилов и нового сквера за Дворцом торжеств. Депутатский корпус вместе с Командой Югры сопровождает такие значимые проекты. Мы всегда принимаем участие не только в итоговой общественной приемке объектов, но и следим за ходом работ в течение его реализации. Участвуя в голосовании, жители формируют облик города. Именно горожане определяют, в каких условиях будут расти наши дети и развиваться наша молодежь. Вместе с ними мы мечтаем, чтобы Сургут стал еще прекраснее, - отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Власти города надеются, что сквер станет новым местом притяжения для горожан. Все работы по его обустройству планируют завершить в сентябре 2024 года.