В Югре за сутки выявлено шесть новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 270 366 случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 6 новых случаев COVID-19 в 3 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 3; Нижневартовске - 2; Радужном - 1. За сутки на COVID обследовано 590 человек, всего прошли обследование 3 826 763.

За весь период от COVID в Югре умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 3 человека, за весь период пандемии вылечились 267 711 югорчан.

Несмотря на то, что случаев заболевания в регионе становится меньше, окружной Роспотребнадзор советует придерживаться рекомендаций, соблюдение которых уменьшает риск заболевания COVID-19. А именно: мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Такие правила помогут избежать не только заражения ковидом, но и снизить вероятность заражения другими инфекциями.