В Югре 26 июля горит всего 157 гектаров леса

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре на утро 26 июля проводятся работы по тушению 2 лесных пожаров на площади 157,20 гектаров, из них локализован 1 пожар на площади 155 гектаров: 1 пожар действует в Няксимвольском лесничестве на площади 2,2 га и 1 локализованный пожар в Сургутском лесничестве на площади 155 га.

В тушении данных пожаров задействовано 19 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 158 ландшафтных пожаров на площади 26 249,83 га; 481 лесной пожар на площади 49 368 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

С 22 июля в Югре отменили режим ЧС связанный с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.