Мошенничество, кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений. Так, одно из них произошло в Нефтеюганске. Там удалось раскрыть кражу из квартиры. Выяснилось, что ранее судимый мужчина разбил окно в чужой квартире в микрорайоне 11А. Он вынес телевизор и музыкальную колонку. Вора задержали.

Еще одно преступление случилось в Ханты-Мансийске. В районе дома по улицу Строителей задержан уже судимый мужчина, при виде сотрудников полиции он выбросил бумажный сверток с наркотиком. Теперь югорчанину грозит новый уголовный срок. А в Нижневартовске задержали мошенницу, которая оформила займ на чужое имя, а деньги потратила на свои нужды.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.