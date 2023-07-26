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НовостиПроисшествия26 июля 2023 4:49

Мошенничество, кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений

В Югре за сутки по горячим следам раскрыто 24 преступления
Виктория Терина
Мошенничество, кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений

Мошенничество, кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений

Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений. Так, одно из них произошло в Нефтеюганске. Там удалось раскрыть кражу из квартиры. Выяснилось, что ранее судимый мужчина разбил окно в чужой квартире в микрорайоне 11А. Он вынес телевизор и музыкальную колонку. Вора задержали.

Еще одно преступление случилось в Ханты-Мансийске. В районе дома по улицу Строителей задержан уже судимый мужчина, при виде сотрудников полиции он выбросил бумажный сверток с наркотиком. Теперь югорчанину грозит новый уголовный срок. А в Нижневартовске задержали мошенницу, которая оформила займ на чужое имя, а деньги потратила на свои нужды.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.