В Югре невнимательность водителя привела к аварии, в которой пострадали двое подростков

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Как сообщили в ГИБДД, одна из аварий произошла из-за того, что житель Нижневартовска нарушил ПДД. Случилось это на улице Дружбы Народов, 28-летний водитель автомобиля «Datsun», не учёл состояние проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП два пассажира Datsun, 12-летний мальчик и 14-летняя девочка, получили травмы. В момент ДТП все участники аварии не были пристегнуты ремнем безопасности.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за день задержано 13 водителей сели за руль нетрезвыми и попались сотрудникам ГИБДД. За выезд на полосу встречного движения наказаны 105 водителей и 62 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о внимательности на дороге и призывает соблюдать правила дорожного движения.