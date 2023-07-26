В Югре 26 июля будет тепло, но возможен небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 26 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем повсеместно кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью туман. Ветер западный, северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +12, +17 °С, днем воздух прогреется до +21, +26 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17 °С, днем потеплеет до +21, +23 °С.

Подробнее о погоде в инфографике МЧС.