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НовостиОбщество25 июля 2023 14:55

Нижневартовск передал Макеевке борцовский ковер и спортивный инвентарь

Решается вопрос заключения соглашения о сотрудничестве между спортивными школами городов
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

Югра и Нижневартовск продолжают помогать Макеевке. Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко.

- Сенатор Совета Федерации от нашего региона Эдуард Исаков вместе с исполняющим обязанности заместителя главы города Нижневартовска, директора департамента по социальной политике Александром Федорусом посетили центр развития физкультуры в Советском районе Макеевки, - сообщает Дмитрий Кощенко.

От окружной федерации самбо передали сертифицированый борцовский ковер и другой спортивный инвентарь. Глава города отметил, что сейчас решается вопрос заключения соглашения о сотрудничестве между спортивными школами городов.

- Рассматриваем вопрос посещения именитыми спортсменами-вартовчанами города Макеевки для проведения мастер-классов. Нижневартовск известен своими спортивными традициями, наработками в области развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Этим опытом мы с радостью поделимся с нашими друзьями из Макеевки, - добавил глава.