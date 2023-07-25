На одном из самых старейших кладбищ Сургутского районе восстанавливают могилы участников ВОВ

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе восстанавливают могилы участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Сургутского района. Субботник прошел на одном из самых старейших кладбищ в Тундрино. Общественники восстановили могилу ветерана Великой Отечественной войны.

- Наша цель навести порядок на двух ветеранских захоронениях, которые не попали под ту большую работу, которую провели совет ветеранов с администрацией Сургутского района за прошлые года. Ухода не было, к сожалению за этими местами захоронения. Приведем в порядок, - отметил начальник отдела взаимодействия с общественными и политическими организациями, казачеством администрации Сургутский района Вадим Булдаков.

В восстановлении и уборке приняли участие представители ветеранской организации «Северный спецназ», депутат думы Сургутского района, представители совета ветеранов жителей села Тундрино и поселка Высокий Мыс, а также военнослужащий, который приехал в отпуск из зоны СВО.

- Помочь ребятам в восстановлении могил ветеранов, у которых нет родственников. Нахожу время, дома тоже помогаю и тут помогаю, - отметил военнослужащий с позывным «Снайпер».

На этой неделе общественники приведут в порядок еще одну могилу ветерана Великой Отечественной войны.