Фото: Депгосслужбы Югры

В Югре назначили нового ответственного за борьбу с коррупцией. Об этом сообщили в департаменте государственной службы и профилактики коррупции Югры.

Должность заместителя директора – начальника Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений занял Павел Волков. Его назначение назначение прокомментировал директор департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александр Деменко.

- Приветствуем Павла Сергеевича в наших рядах. Мы не раз сталкивались с ним по служебным делам. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет только более продуктивным, – рассказал Александр Деменко.

Павел Сергеевич закончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии, более 12 лет проработал в органах прокуратуры округа на различных постах. С ноября 2018 года он возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Югры.