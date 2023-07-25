В Югру прибудут мощи великомученика Георгия Победоносца

Фото: Православный храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Сургуте

В Югру привезут мощи великомученика Георгия Победоносца. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства региона. Ковчег с мощами привезут в Сургут в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе».

Святыня прибудут в храм святого Георгия Победоносца 28 июля в 19:00. Мощи будут находиться там в течение двух дней до 30 июля. Каждые полтора часа планируют совершать молебные пения с акафистом.

Мощи Небесного покровителя Русского воинства посетят все регионы страны. Всероссийский молебен о Победе начался с 6 мая. Ковчег со святыми мощами Небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца охватит 100 городов страны, чтобы каждый смог поклониться святым мощам великомученика Георгия Победоносца и попросить Небесного покровителя Русского воинства о себе, своих близких и наших бойцах.