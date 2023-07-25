Итоги полугодия 2023 г.: Тюменский ремонтно-механический завод выпустил продукции на 1,9 млрд рублей

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Специалисты Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть – Сибирь» за полгода 2023 г. выпустили продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей (15 тыс. единиц). Здесь выпускают не только продукцию машиностроения, но и нестандартные металлоконструкции, а еще комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта для 18 организаций системы «Транснефть» было поставлено 2,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам и порядка 4 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов (включая 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования). Также было изготовлено более 2,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Помимо этого, сотрудники завода поставили станцию биологической очистки сточных вод на НПС «Сосьва» Урайского управления магистральных нефтепроводов, а для ЛПДС «Никольское» изготовили станцию очистки производственно-дождевых сточных вод.

Специалисты ТРМЗ освоили и запустили в производство новые виды продукции – это подшипники для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В апреле 2023 года завод успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным нормам. Аудиторами была отмечена высокая культура производства и постоянное совершенствование технологий.