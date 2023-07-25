В Сургуте прошла трогательная встреча военного с семьей

Фото: скриншот из видео/телеграм-канал главы Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале опубликовал трогательное видео встречи военного с семьей. Мужчина приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, его встречали любящая жена и две прекрасные дочки.

- Сургутянин с позывным «Кипиш» вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Его встречала вся семья - написал Андрей Филатов.

Пока боец стоял на защите Родины, дочери писали ему письма, а супруга участвовала в сборе гуманитарной помощи, формировала посылки для солдат и «Коробки добра» для мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее мы писали о том, что вернувшийся с СВО отец первым делом отправился к дочери в детский сад.