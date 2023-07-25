В Сургуте простились с погибшим 23-летним военнослужащим Александром Заниным

Фото: администрация Сургута

В Сургуте простились с погибшим 23-летним Александром Заниным. Об этом рассказали в администрации города.

Александр родился в Сургуте. Работал электрослесарем по ремонту и обслуживанию электроустановок в одном из градообразующих предприятий Сургута. Осенью 2022 парня призвали на военную службу в рамках мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Александр погиб 9 июля и похоронен на Аллее славы на Чернореченском кладбище.

У Александра Занина остались мать, отчим, брат, сестра, бабушка и дедушка. Администрация города выразила соболезнования семье и близким погибшего героя. Власти Югры окажут семье предусмотренные ме