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НовостиОбщество25 июля 2023 9:26

В Сургуте простились с погибшим 23-летним военнослужащим Александром Заниным

Александр похоронен на Аллее славы на Чернореченском кладбище
Виктория Терина
Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

В Сургуте простились с погибшим 23-летним Александром Заниным. Об этом рассказали в администрации города.

Александр родился в Сургуте. Работал электрослесарем по ремонту и обслуживанию электроустановок в одном из градообразующих предприятий Сургута. Осенью 2022 парня призвали на военную службу в рамках мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Александр погиб 9 июля и похоронен на Аллее славы на Чернореченском кладбище.

У Александра Занина остались мать, отчим, брат, сестра, бабушка и дедушка. Администрация города выразила соболезнования семье и близким погибшего героя. Власти Югры окажут семье предусмотренные ме