Югорчанин доверился девушке с сайта знакомств и потерял 2,7 миллионов рублей

Фото: архив КП

Девушка с сайта знакомств обманула сургутянина почти на 2,7 миллиона рублей. Об этом рассказали в УМВД России по ХМАО.

Жертвой обмана стал 32-летний мужчина. Он в конце апреля познакомился с девушкой по имени Кристина, а через несколько дней девушка сообщила, что ее сестра является аналитиком в одной из биржевых фирм, девушки зарабатывают приличные деньги через инвестиций, и предложила своему новому знакомому заработать. В итоге югорчанину помогли открыть «личный кабинет» в фирме, который в течение месяца мужчина пополнял, в том числе, оформляя кредиты в различных банках города. Потерпевшему два раза удалось вывести свои деньги в сумме 41,8 тысяч рублей и 59 тысяч рублей.

А после последней инвестиции, Кристина перестала выходить на связь, а представитель биржи сообщил, что занимается финансами югорчанина и тоже исчез. Сестра-аналитик некоторое время еще общалась с потерпевшим, уверяя, что коллега занят и ответит позже, но через несколько дней также перестала отвечать северянину. Он попытался «заморозить» счета на бирже, но сайт стал не активен и зайти в личный кабинет стало невозможно, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.