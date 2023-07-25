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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:53

В Нижневартовске пьяный водитель устроил гонки с ДПС

Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы
Виктория Терина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Нижневартовске нетрезвый водитель пытался уехать от полиции. Гонку от ДПС устроил 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140».

- В ночное время дежурный наряд ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску находясь на маршруте патрулирования заметили , который ехал неуверенно, петляя. Полицейские решили остановить автомобиль для проверки документов и состояния водителя. Однако автолюбитель проигнорировал требование правоохранителей, увеличил скорость и продолжил движение пытаясь скрыться от наряда ДПС - рассказали в ГИБДД.

Полицейские проследовали нарушителя, не прекращая озвучивать требования об остановке при помощи световых сигналов и громкоговорителя. Задержать его удалось на одной из улиц Мегиона. За рулем находился нетрезвый молодой человек, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Возбуждено уголовное дело. Теперь югорчанин может лишится свободы сроком до 3 лет.