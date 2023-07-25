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НовостиОбщество25 июля 2023 7:41

Глава Радужного Наталья Гулина назначила нового заместителя

Алексей Глухов будет курировать работу национально-культурных объединений и взаимодействовать с конфессиями
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал главы Радужного

Фото: телеграм-канал главы Радужного

Глава Радужного Наталья Гулина назначила нового заместителя, им стал Алексей Глухов. Об этом Наталья Гулина сообщила в своем телеграм-канале.

Алексей Валерьевич Глухов будет занимать должность заместителя главы города и будет курировать работу национально-культурных объединений, взаимодействовать с конфессиями, связью с общественностью и контролировать реализацию общественных проектов.

Как отметила глава города, Алексей Валерьевич имеет большой практический опыт в разных сферах экономики, в том числе предпринимательской деятельности, а также на государственной службе.

Напомним, что в Югре ищут кандидатов на должности директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта Югры. Заявки принимают в рабочие дни с 24 июля по 7 августа 2023 года включительно.