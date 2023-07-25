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В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по лыжероллерам. Участие в соревнованиях принимают 150 лучших лыжников и лыжероллеров страны. Соревнования начались 24 июля и продлятся до 30 июля.

Участники преодолеют три гонки - гонка с раздельного старта, гонка преследования и эстафета. Они пройдут на территории Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Еще две — спринт и масс-старт — на главных улицах Ханты-Мансийска: от улицы Дзержинского до улицы Энгельса.

Желающие могут принять участие и в любительских забегах. 29 июля пройдут детские старты среди учащихся спортивных школ, а 30 июля любители лыжероллерных гонок от 18 лет и старше смогут выйти на трассу, где соревнуются лучшие летние лыжники.

В соревнованиях участвуют нескольких именитых спортсменов, в том числе двукратная чемпионка мира по лыжероллерам Ольга Летучева, призеры чемпионата мира по лыжероллерам Иван Жилинский и Дмитрий Воронин, чемпион мира в эстафете Иван Анисимов и призер этапов Кубка мира Андрей Краснов. Кроме того, ожидается приезд олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова.