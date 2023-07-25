Автопарк Нижневартовска пополнят 10 новых метановых автобусов

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Автопарк Нижневартовска пополняют метановые автобусы. Нижневартовское «ПАТП-1» купило 10 новых автобусов. По словам члена Общественной палаты Нижневартовска Александра Клевчука, в новых автобусах есть все необходимое оборудование для перевозки маломобильных граждан.

- Предусмотрены откидные пандусы, а также система с помощью которой водитель может регулировать уровень пола автобуса. Это очень удобно как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для родителей с колясками, – отметил Александр Клевчук.

Автобусы комфортабельные, экологически чистые, с откидными пандусами, системами наружного и внутреннего видеонаблюдения. Предусмотрено двойное остекление специально для северных условий и дополнительное отопление салона.