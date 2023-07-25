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НовостиПроисшествия25 июля 2023 4:24

На трассе в Нефтеюганском районе в ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ»

На дорогах Югры за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Одна из аварий произошла на трассе в Нефтеюганском районе, там пострадал житель Екатеринбурга.

Как сообщили в ГИБДД, в районе 551 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск», 38-летний водитель, управляя «ГАЗ», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством «Грейдер», под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП его виновник получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, Госавтоинспекторы задержали 12 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения наказано 156 водителей и 54 - за нарушение правил перевозки детей.

- Соблюдение дистанции является одним из важнейших факторов безопасности дорожного движения. Управляйте автомобилем с такой скоростью, чтобы можно было контролировать движение транспорта, не совершайте резких маневров и перестроений. Помните, что пренебрежение установленных правил на дороге может привести к трагедии - отметили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.