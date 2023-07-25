Глава города принес соболезнования в связи с гибелью рядового из Урая

Фото: администрация Урая

Глава Урая Тимур Закирзянов выразил соболезнования в связи с гибелью жителя города рядового Василия Колобова.

- Получил печальное известие – погиб наш земляк, рядовой Колобов Василий Викторович. Василий родился 8 августа 1988 года в селе Емаши, Белокатайского района Башкирской АССР, но сознательную жизнь связал с Ураем. Здесь работал, создавал семью - сообщил Тимур Закирзянов.

Мужчина ушел защищать Родину, служил в зоне СВО. А 22 июля стало известно, что погиб при исполнении задач. Глава города принес соболезнования родным и близким погибшего.

- Его имя навечно вписано в историю Урая и России - дополнил глава.

Правительство Югры и администрация города окажут семье все необходимые меры поддержки. По решению родственников похороны героя пройдут на исторической Родине - в селе Белокатай, Белокатайского района в Башкортостане.