Пожары в Югре: последние новости на 25 июля 2023 года

Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Югре все еще борются с природными пожарами. Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров с 8 июля, сняли 22 июля, но пока еще не потушили все возгорания. По последним данным в округе тушат 12 лесных пожаров на площади 2 432 гектаров, шесть из них на площади 2 372 гектаров локализованы. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме. Больше всего горит лес в Белоярском районе. Там зафиксирован 1 локализованный пожар на площади 2300 га.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, основными причинами возгораний по-прежнему остаются грозы. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано пять лесных пожаров, обнаружено 14. В работе по тушению возгораний принимают участие 248 человек. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. Кроме того, в тушении пожаров используют спецтехнику и авиацию. Так, 14 самолетов находятся на мониторинге и пять вертолетов на перевозке людей. В тушении лесных пожаров в регионе принимают участие сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии.

За неделю, с 17 по 24 июля, в Югре потушили 72 лесных пожара на площади 10 605,74 га и 3 ландшафтных возгораний на площади 28,8 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 156 ландшафтных пожаров на площади 25,6 тысяч га, 469 лесных пожаров на площади 50,3 тысяч га, а также шесть возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

С 28 апреля на территории округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на

автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в

поймах крупных рек.

Как сообщает Федеральная Авиалесоохрана, за неделю, с 17 по 23 июля, в России ликвидировали 414 лесных пожаров в 40 регионах страны. Наибольшее количество лесных пожаров, за этот период ликвидировано в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Якутии, Красноярском, Алтайском, Хабаровском, Забайкальском краях, Магаданской, Ленинградской, Херсонской областях.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.