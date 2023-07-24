Глава Нижневартовска рассказал об обрушении стены в аварийном доме на улице Мира

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Накануне ночью на Мира 6А в Нижневартовске обрушилось межкомнатное перекрытие. Этот дом считается аварийным, а стал он таким после ЧП, которое произошло 4 декабря 2022 года.

Жильцы соседних домов были напуганы грохотом и столбом дыма возле злополучного дома, и вызвали оперативные службы. Пострадавших нет, так как дом огражден и доступ к нему ограничен. О том, что произошло сегодня ночью в этом доме рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

- Перекрытие межкомнатное находилось как раз на том месте, где произошел разлом. По всей видимости, конструкция под тяжестью плиты, уже не выдержала. В настоящее время дом огражден, подъезды заварены, на здании установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Решаем вопрос по сносу дома, но есть граждане, которые ещё не приняли решение о том, чтобы администрация выкупила у них жилье, - сообщил Дмитрий Кощенко.а

Службы экстренного реагирования, выезжавшие на место подтвердили, что произошло обрушение межкомнатного перекрытия на пятом этаже в третьем подъезде.