На озере в Сургутском районе утонул 17-летний парень

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Вечером 23 июля на озере в г.п. Федоровский (Сургутский район) утонул 17-летний парень. Его тело искали спасатели зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория», которые приехали на вызов.

- Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с сотрудниками полиции, определили район поиска и методом траления обследовали 35 м2 водной акватории. Тело подростка 2006 года рождения найдено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции - сообщили в учреждении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре за день утонули три человека. Трагедии произошли в Лянторе, на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 и в Сургутском карьере.