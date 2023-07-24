Заключенные из Нижневартовска будут изготавливать ограждения для тюрем

Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

Новый производственный участок открылся в исправительной колонии Нижневартовска. Заключенные начнут изготавливать ограждения для тюрем. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

- В исправительной колонии №15 открылся цех по изготовлению объёмных заграждений из колец, предназначенных для охраны объектов и усиления заградительных свойств основных ограждений периметра различных учреждений - говорится в сообщении.

В цехе установили специальное оборудование, которое позволяет изготавливать изделия из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм. Только за первый заказ осужденные создадут 9,8 тысяч ограждений на общую сумму около 10 миллионов рублей.

Новый участок позволит увеличить количество рабочих мест для вовлечения осужденных в трудовую деятельность.