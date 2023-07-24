Из Сургутского района в зону СВО уедет УАЗ

Фото: администрация Сургутского района

Из Сургутского района в зону СВО уедет еще один автомобиль, его отремонтируют силами РОО ХМАО-Югры «Северный Спецназ» и общественников. УАЗ будет модифицирован для медиков, по согласованию с батальоном «Югра». Автомобиль передал неравнодушный житель района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Мы просто проявили инициативу, кинули клич ребятам, знакомым, друзьям. Кто чем может помочь нашим хлопцам, которые сейчас на фронте. Ребята проявили инициативу, у отцов, у дедов – у кого есть машины, которые еще ходовые. Можно использовать, но уже люди не пользуются, - рассказал общественник Сергей Веревкин.

На прошлой неделе отремонтированную машину передали волонтерам Ханты-Мансийска, которые собирают гуманитарный груз для отправки землякам. УАЗ подготовили и оснастили под запросы разведчиков.

- Мы его оборудовали полностью. Перебрали все, начиная от колес. Вооружили его, был запрос по стройинструменту. Лопаты, пилы, колуны, гвозди, топоры. Я сам ездил закупал. Этот УАЗик в Ханты сдали, и он сейчас где-то, наверное, уже подъезжает к Ростову, - отметил общественник.

В дальнейшем активисты собираются проделать модификацию и ремонт третьего автомобиля, он стоит в плане после подготовки УАЗа для медиков.