На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Вновь новость о трагедии на водоеме в Югре потрясла общественность. Накануне поздно вечером двое человек (мужчина и женщина) упали в воду. Случилось это на водохранилище Сургутской ГРЭС-2, в районе улицы Туманная. Как сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, мужчина утонул.

- Информация поступила вчера около 22:00. Мужчина 1998 г.р. утонул, тело погибшего обнаружено в 23:00. Женщина 1999 г.р. была спасена очевидцами. Сотрудниками полиции проведены следственные мероприятия, опрос очевидцев. Для поисковых работ на месте происшествия привлекались сотрудники МКУ «Сургутский спасательный центр» водолазно-спасательный отдел, в составе 4 человек и 1 единицы техники - говорится в сообщении МЧС.

Аномально теплая погода в регионе принесла с собой череду трагедий. За выходные в регионе утонули шесть человек.